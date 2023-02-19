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الأحد، 19-02-2023 09:17 ص

اكتشاف إصابتين بإنفلونزا الطيور في الأرجنتين

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الوكيل الإخباري - أكدت الأرجنتين، أمس السبت، اكتشاف حالتين جديدتين من إنفلونزا الطيور في طيور برية، بعد ثلاثة أيام من إعلان أول اكتشاف للمرض في منطقة أمريكا الجنوبية.

وقالت الخدمة الوطنية الأرجنتينية للصحة وجودة الأغذية الزراعية (سيناسا) على "تويتر": "اكتشفنا حالة ثانية في بطتين بريتين عُثر عليهما نافقتين في منطقة قرطبة".

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وأعلنت الأرجنتين وأوروغواي، وهما منتجان زراعيان دوليان مهمان، قبل أيام، حالة الطوارئ الصحية بسبب الحالات الأولى المسجلة يوم الأربعاء الماضي.


وقال مسؤولون في كلا البلدين إنهم عززوا الضوابط على الحدود وفي الداخل نتيجة للمشكلة المستمرة.


وقال خبراء إن إنفلونزا الطيور، التي وصلت إلى مناطق جديدة من العالم، أصبحت متوطنة لأول مرة في بعض الطيور البرية التي تنقل الفيروس إلى الطيور الداجنة.


وأدى الفيروس إلى فرض حظر على الاستيراد في بعض الدول، وتسبب في رفع أسعار البيض إلى مستويات قياسية في بعض أنحاء العالم.


واكتشفت بالفعل عدة دول في أمريكا الجنوبية، منها كولومبيا وبوليفيا والإكوادور وفنزويلا، حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في أراضيها.


ولم تسجل البرازيل، أكبر مصدر للدجاج في العالم، أي حالة، ولكنها في حالة تأهب.

 

البيان

 




 

 


 

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