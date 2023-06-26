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الإثنين، 26-06-2023 07:31 م

اكتمال وصول الحجاج إلى منى

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الوكيل الاخباري - وسط درجات حرارة مرتفعة، اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام ظهر اليوم الإثنين، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

واستقر الحجاج في الخيم التي امتدت على مساحات شاسعة، وسط ارتفاع بدرجات الحرارة تجاوزت 44 مئوية.
 
و توافد الحجاج إلى منى برفقة رجال الأمن، الذين أشرفوا على العملية بالتعاون مع الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.

وكانت حركة التصعيد انسيابية بفضل اعتماد خطط مرورية محكمة للسيطرة على الحركة في الطرقات.

كذلك شارك الطيران التابع للأمن في دعم القوات على الأرض لضمان مرونة حركة الحجاج، ووصولهم للمشعر بيسر.

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