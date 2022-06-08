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الأربعاء، 08-06-2022 04:02 م

الأرجنتين تحتفل بتسلّم جيشها سفينة قتالية جديدة

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الوكيل الاخباري- ذكر موقع armstrade المتخصص بالشؤون العسكرية أن الأرجنتين احتفلت بالحصول على سفينة عسكرية جديدة فرنسية الصنع.

وجاء في مقال على الموقع حول الموضوع "في إحدى القواعد البحرية في بوينس آيرس جرت مؤخرا احتفالية خصصت لوصول سفينة جديدة إلى البلاد، هذه السفينة هي رابع وآخر سفينة من نوع Gowind يتم تصنيعها في فرنسا لصالح الجيش الأرجنتيني، وحضر الاحتفالية وزير الدفاع الأرجنتيني وعدد من الشخصيات العسكرية في البلاد".

وأشار الموقع إلى أن الأرجنتين كانت قد وقعت عام 2018 عقودا مع شركتي Naval Group و Piriou للحصول على 4 سفن من نوعGowind، وجرى تسليم أول سفينة منها عام 2019.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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