الأربعاء 09-08-2023
الوكيل الاخباري

الأسد يرد على تولي ابنه دورا سياسيا في سوريا

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الأربعاء، 09-08-2023 10:32 م

الأسد يرد على تولي ابنه دورا سياسيا في سوريا

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الوكيل الإخباري- أكد الرئيس السوري بشار الأسد أنه لم يكن لوالده الرئيس الراحل حافظ الأسد أي دور في جعله رئيسا، مؤكدا أنه بلغ منصبه عبر حزب البعث العربي الاشتراكي بعد وفاة الأسد الأب.

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وأشار الأسد في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، ردا على سؤال حول وصوله إلى الرئاسة، وفيما لو سيكون لابنه حافظ دور سياسي في مستقبل سوريا، إلى أنه بالنسبة له شخصيا، لم يؤمّن والده الراحل له أي منصب مدني أو عسكري "كي أكون من خلاله رئيساً"، مبينا أنه لم يناقش معه هذه النقطة حتى في الأسابيع الأخيرة من حياته، كما أضاف أنه "كان (الأب) مريضاً في ذلك الوقت".

وأضاف: "نفس الشيء، العلاقة بيني وبين ابني هي علاقة عائلة، لا أناقش معه هذه القضايا، وخاصة أنه ما زال شاباً وأمامه مستقبل علمي، أمامه مسار علمي لم ينهه بعد، هذا يعود لرغباته. أما على مستوى العمل العام فهو يعود للقبول الوطني لأي شخص إن كان هو لديه رغبة بالعمل العام، لكن أنا في الحقيقة لا أفضل ولا أرغب بمناقشة هذه التفاصيل معه، لا الآن ولا لاحقاً".

 

 

 




 

 


 

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