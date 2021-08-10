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الثلاثاء، 10-08-2021 02:01 م

الأسد يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة السورية الجديدة

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الوكيل الاخباري- أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بالحكومة السورية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المهندس حسين عرنوس.

ونشرت صفحة الرئاسة السورية المرسوم رقم 208 للعام 2021 الذي أصدره الأسد والقاضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس، وجاء كما يلي:
- المهندس حسين عرنوس رئيساً لمجلس الوزراء

- العماد علي عبد الله أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء- وزيرا  للدفاع

- الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيرا للأوقاف

- السيد منصور عزام وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية

- المهندس حسين مخلوف وزيرا للإدارة المحلية والبيئة

- الدكتورة سلام سفاف وزيرا للتنمية الإدارية

- الدكتور محمد سامر الخليل وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية

- اللواء محمد خالد الرحمون وزيرا للداخلية

- المهندس محمد رامي مرتيني وزيرا للسياحة

- الدكتور بسام إبراهيم وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

- المهندس سهيل عبد اللطيف وزيرا للأشغال العامة والإسكان

- المهندس إياد الخطيب وزيرا للاتصالات والتقانة

- الدكتورة لبانة مشوح وزيرا للثقافة

- الدكتور دارم طباع وزيرا للتربية

- القاضي أحمد السيد وزيرا للعدل

- الدكتور تمام رعد وزيرا للموارد المائية

- الدكتور كنان ياغي وزيرا للمالية

- المهندس زهير خزيم وزيرا للنقل

- المهندس بسام طعمة وزيرا للنفط والثروة المعدنية

- الدكتور حسن الغباش وزيرا للصحة

- السيد زياد صباغ وزيرا للصناعة

- المهندس محمد حسان قطنا وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعي

- المهندس غسان الزامل وزيرا للكهرباء

- المهندس محمد فايز البرشة وزير دولة

- الدكتور فيصل المقداد وزيرا للخارجية والمغتربين

- الدكتور عمرو سالم وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك

- السيد عبد الله عبد الله وزير دولة

- المهندس محمد سيف الدين وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل

- الدكتور بطرس الحلاق وزيرا للإعلام

- الدكتورة ديالا بركات وزير دولة

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المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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