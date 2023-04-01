الأطراف السودانية تؤجل التوقيع على الاتفاق السياسي

الوكيل الإخباري - قررت الأطراف العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي حتى 6 نيسان الحالي.

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ووفقاً لوكالة السودان للأنباء، قال المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن الأطراف العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية الميسرة للعملية السياسية المكونة من الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الإيقاد، عقدت اجتماعاً تشاورياً بالقصر الجمهوري، وقررت "مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية تمهيداً لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي يوم 6 نيسان؛ من أجل تلبية تطلعات الشعب السوداني في استعادة المسار الديمقراطي، وتشكيل حكومة مدنية ترفع المعاناة عن كاهله".



بترا