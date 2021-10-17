الأمم المتحدة: تزايد معدلات الفقر في لبنان

الوكيل الاخباري - قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي في تصريح اليوم، ان "معدلات الفقر في لبنان تتزايد بشكل ملحوظ، ولا بد من تنفيذ الإصلاحات بسرعة لضمان التعافي وتلبية احتياجات الناس الماسة، ووضع حد لمآسيهم ومصاعبهم".



وشددت رشدي على ان الامم المتحدة في لبنان على أهبة الاستعداد لدعم عملية الإصلاح والتعافي بناءً على رؤية وطنية واضحة تركز على الناس أولا، وعلى إرادة سياسية قوية تضمن الاستثمار في رأس المال البشري الذي من شأنه المساعدة في القضاء على الفقر وإعادة البلاد إلى مسار التنمية المستدامة".

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