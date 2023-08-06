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الأحد، 06-08-2023 12:49 م

الأمم المتحدة: طبول الحرب النووية تدق مرة أخرى

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الوكيل الإخباري - حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، من أن طبول الحرب النووية تدق مرة أخرى، وذلك مع استمرار المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك وفيينا بشأن نزع السلاح النووي، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.اضافة اعلان


وفي رسالة بمناسبة الذكرى السنوية الـ78 للقصف النووي على مدينة هيروشيما، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على التعلم من الكارثة النووية التي عصفت بالمدينة اليابانية في 1945.

وجاء في الرسالة: طبول الحرب النووية تدق مرة أخرى، إن انعدام الثقة والانقسام يتصاعدان، شبح الحرب النووية الذي كان يلوح في الأفق خلال الحرب الباردة قد ظهر من جديد، وتهدد بعض الدول، بشكل متهور، باستخدام أدوات الإبادة هذه من جديد.

وفي انتظار الإزالة الكاملة لجميع الأسلحة النووية، ناشد غوتيريش المجتمع الدولي التحدث بصوت واحد بشأن هذه القضية على النحو المبين في خطته الجديدة للسلام. ( الشرق الاوسط

 




 

 


 

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