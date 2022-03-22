الثلاثاء 22-03-2022
الوكيل الاخباري

%26.6 نسبة الاقتراع في جميع المحافظات حتى السادسة مساء

المستقلة للانتخاب تكشف نسبة التصويت لغاية 5:30 مساء.. ونصف مليون شاب وفتاة أدلوا بأصواتهم

الصفدي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإسباني

توضيح حول تأخير دوام مدارس غداً الاربعاء

مستجدات المنخفض الذي سيؤثر على الاردن واماكن تساقط الثلوج

%24 نسبة الاقتراع في جميع المحافظات حتى الخامسة مساء

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة أبو هديب

وزير العمل يوجه رسالة لمنشآت القطاع الخاص حول مشاركة العاملين لديها في الانتخابات

الأمن: لم تسجل أي مشاجرات أو أعمال شغب أثرت على الانتخابات وعملية الاقتراع مستمرة ولم تتوقف

الحواتمة: لا تهاون مع أي مخالفات تهدد سلامة المواطنين

الثلاثاء، 22-03-2022 04:05 م

الأمم المتحدة : فرار أكثر من 3.5 مليون لاجئ من أوكرانيا للآن

1645980539817331900


الوكيل الإخباري-قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، إن عدد الأوكرانيين الذين لاذوا بالفرار إلى الخارج منذ بدء التدخل العسكري الروسي، بلغ الآن ثلاثة ملايين و528346 لاجئا، بيهم مليونان عبروا إلى بولندا، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية.

اضافة اعلان


وحسب المنظمة الدولية للهجرة أمس الاثنين، فإن أكثر من عشرة ملايين شخص، أي ما يعادل ربع سكان أوكرانيا أجبروا على ترك منازلهم بحثا عن الأمن والأمان، حيث يشمل هذا العدد ما يقدر بنحو 6.5مليون رجل وامرأة وطفل نزحوا داخليا.

 

بترا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

مصر .. العفو عن بعض المسجونين بمناسبة تحرير سيناء وعيد الفطر

المسجد-النبوي

السعودية تعلن المواقع المحددة للمصلين والمعتمرين في الحرمين الشريفين

dsfgdfhgdsghf

الكويت : تعديل وزاري جديد على حكومة البلاد

a-muslim-man-praying-alone_0

السعودية : عودة الاعتكاف بالحرمين الشريفين خلال رمضان وفق ضوابط

fa5f908ba7

السعودية توضح حول تحويل تأشيرة زيارة إلى اقامة

Ramadan-Celebration

عدد ساعات الصيام في الدول العربية لرمضان 2022 -أسماء

أخبار متعلقة
601535364236043084011241

موسكو تنفي أنباء طرد السفير الأمريكي لديها

د

مندوب بوليفيا: الغرب يتحمل جزءا من المسؤولية عن النزاع في أوكرانيا

1000x563_cmsv2_ccc66cf6-2d4f-503f-a84f-d6bce3310ef1-6509764

أكثر من 660 ألف لاجئ غادروا أوكرانيا منذ بدء الحرب

Russia-Ukraine-Donetsk

بعد 72 ساعة من الصراع .. أرقام تكشف حصيلة الخسائر الأوكرانية والروسية

الأمم المتحدة

الأمين العام للأمم المتحدة: المنظمة فشلت في تحقيق هدف منع الحرب

171004-10

أكثر من 50 ألف لاجئ و 100 ألف نازح أوكراني