الأمم المتحدة : فرار أكثر من 3.5 مليون لاجئ من أوكرانيا للآن

الوكيل الإخباري-قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، إن عدد الأوكرانيين الذين لاذوا بالفرار إلى الخارج منذ بدء التدخل العسكري الروسي، بلغ الآن ثلاثة ملايين و528346 لاجئا، بيهم مليونان عبروا إلى بولندا، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية.

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وحسب المنظمة الدولية للهجرة أمس الاثنين، فإن أكثر من عشرة ملايين شخص، أي ما يعادل ربع سكان أوكرانيا أجبروا على ترك منازلهم بحثا عن الأمن والأمان، حيث يشمل هذا العدد ما يقدر بنحو 6.5مليون رجل وامرأة وطفل نزحوا داخليا.

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