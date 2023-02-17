الأمم المتحدة: 35 شاحنة مساعدات دخلت سوريا اليوم

الوكيل الاخباري - قال نائب الناطق الإعلامي باسم الأمم المتحدة، فرحان الحق، إن 35 شاحنة عبرت إلى الأراضي السورية عبر باب الهوى اليوم، من برنامج الغذاء العالمي والمنظمة الدولية للهجرة، محملة بالطعام والمأوى ومواد أخرى.

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وأضاف الحق، في المؤتمر الصحفي اليومي، "عبرت شاحنتان من المنظمة الدولية للهجرة عبر باب السلام"، مضيفا أنه ومنذ 9 شباط الجاري دخلت 178 شاحنة إلى شمال غرب سوريا، منها 161 عبر باب الهوى و17 عبر باب السلام.



يذكر أن الحكومة السورية وافقت أيضا على استخدام معبر الراعي لكنه لا يزال غير مٌشغل.

