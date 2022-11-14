الإثنين 14-11-2022
الوكيل الاخباري

إحالة صفحة تروّج لدواء مهرب إلى وحدة الجرائم الإلكترونية

امطار رعدية غزيرة في عمان - فيديو

نقيب المقاولين: خطاب العرش وضع النقاط على الحروف للنهوض السياسي والاقتصادي

تحذير هام الى سالكي الطرق الخارجية

الحنيطي يوجه بتسخير كافة الإمكانات التكنولوجية لتطوير المنظومة الأمنية

مستشفى الجامعة ينظم نشاطا تغذويا بعيادة السكري غدا

وزير الخارجية يؤكد ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي للأونروا

220 ألف مركبة خضعت للفحص الفني (الحملة الشتوية ) منذ إطلاقها

نقابة الفنانين تصدر بياناً بشأن وفاة الفنان اشرف طلفاح

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

الإثنين، 14-11-2022 05:00 م

الأمن التركي : المتورطة بتفجير اسطنبول تعترف بهذا الأمر

wwww


الوكيل الاخباري - أعلن الأمن التركي اليوم الاثنين، أن المتورطة بتفجير اسطنبول اعترفت بأنها نفذت هجوم شارع الاستقلال بتعليمات من حزب العمال الكردستاني.

وقال الأمن التركي في بيان له: "اعتقلنا المدعوة أحلام البشير والحاملة للجنسية السورية، عند الساعة 2:50 فجرا، في المنزل الذي اختبأت فيه بعد تنفيذ العملية بمنطقة إيسينلير في اسطنبول".

من جهته، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: "من نفذت الهجوم جاءت من شمال سوريا، وأخذت التعليمات من وحدات حماية الشعب الكردية/حزب العمال الكردستاني في مدينة عين العرب/كوباني شمالي سورية، وكانت تخطط للهروب إلى اليونان".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
34-3

غوتيريس يدين التفجير في اسطنبول

214215

لافروف ينفي نقله إلى مستشفى في إندونيسيا

1617784236

زلزال قوي يضرب اليابان ويهز فوكوشيما وإيباراكي

image (94)

اليونان: إنقاذ 62 مهاجرا من قارب في بحر إيجة

6371f4704c59b774876b1ebd

أول رد من حزب العمال الكردستاني بشأن تفجير اسطنبول الدامي

637205104c59b7775d299072

الخارجية الروسية: لا نقبل الشروط المسبقة بشأن أوكرانيا

أخبار متعلقة
6370fd33ebb2a

الكشف عن عدد قتلى وجرحى انفجار إسطنبول

11202212142158415340034

أردوغان : سينال منفذي الهجوم عقابهم

636b92104c59b748005134de (1)

مدفيديف: العالم المألوف للعجوز بايدن أخذ يتلاشى

19_2022-638026306469228420-922

انعدام الأمن يفرض نفسه على الانتخابات النصفية الأمريكية

البرلمان العربي

البرلمان العربي يهنئ الجزائر بمناسبة الذكرى الـ68 للثورة

635e3e824236043bf77f3b20

الكرملين يحدد أساس الحوار بين بوتين وبايدن