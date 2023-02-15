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الأمن الروسي يحتجز عميلا أوكرانيا متورطا في تنفيذ عمليتين تخريبيتين

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الأربعاء، 15-02-2023 04:18 م

الأمن الروسي يحتجز عميلا أوكرانيا متورطا في تنفيذ عمليتين تخريبيتين

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الوكيل الاخباري- أفاد مركز الاتصالات الاجتماعية بجهاز الأمن الفيدرالي بأن أفراد الجهاز احتجزوا عميلا تابعا لجهاز الأمن الأوكراني يشتبه بتورطه في هجومين تخريبيين في سكة حديد موسكو.

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وجاء في بيان صدر عن المركز، اليوم الأربعاء: "احتجز جهاز الأمن الفدرالي الروسي مواطنا أوكرانيا من مواليد 1977 يتهم بأنه قام بطلب من جهاز الأمن الأوكراني بتنفيذ عمليتين تخريبيتين في مرافق البنية التحتية لسكة حديد موسكو".

وأضاف أن المحتجز أثناء وجوده في منطقة العاصمة الروسية، أضرم بأمر من مرشده بجهاز الأمن الأوكراني، النار في خزانتين للإشارات والحجب التلقائي لسكة حديد موسكو.

وتمت أثناء عملية احتجازه مصادرة وسائل اتصال ووسائط إلكترونية تحتوي على تقارير مصورة وفيديو بالإضافة إلى مراسلات مع مرشده بجهاز الأمن الأوكراني.

وتابع البيان أن المحتجز الذي تم تجنيده من قبل جهاز الأمن الأوكراني بمشاركة الاستخبارات البولندية واللاتفية، جاء إلى روسيا من لاتفيا كلاجئ.

 




 

 


 

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