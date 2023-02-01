الأربعاء 01-02-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع كميات المياه الداخلة للسدود إلى 2 مليون م3 خلال 24 ساعة

بلدية جرش تغلق شارع الغزالي بسبب الانهيارات

تنشيط السياحة تطلق حملة ترويجية بالسعودية والكويت

اعلان صادر عن ركن البعثات العسكرية لطلبة المكرمة في الجامعة الهاشمية

استطلاع للوكيل: 80% من المواطنين يعتقدون أن فواتير المياه سترتفع بعد إصدارها شهرياً

المواصفات والمقاييس: منظمات الغاز تخضع للمواصفة الأردنية

القبض على شبكة جرمية للاتجار بالمخدرات وضبط 68 كف حشيش و 13 ألف حبة مخدرة

الكرملين يعلن بدء التحضيرات لزيارة تبون إلى موسكو

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الخامس

ترجيح مناقشة الموازنة العامة تحت القبة الأسبوع المقبل

الأربعاء، 01-02-2023 12:24 م

رئيس موريتانيا يشيد بالدور الإيراني في مكافحة الإرهاب

63da2aa54c59b722606952a4


الوكيل الخباري- أشاد رئيس جمهورية موريتانيا، محمد ولد الغزواني، بالدور الإيراني في محاربة الإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال الغزواني وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال زيارته نواكشوط، مساء أمس الثلاثاء، ووصف العلاقات الموريتانية الإيرانية، بـ "العريقة والمتينة".

وأكد الغزواني، خلال اجتماعه بعبد اللهيان، على الدور الإيراني في محاربة الإرهاب، وأشار إلى الإنجازات الإيرانية في المجالات الصناعية، والعلمية، والتقنية، ودعا طهران إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع، سبل تعزيز أسس العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ومن أبرزها، المجالات التقنية، والثقافية، والاقتصادية، والتجارية، والإقليمية، والدولية.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
aa-20221127-29568791-29568790-lrq_ystrd_jz_mn_mwlh_lmsrwq_fy_qt_ldryb

الحكومة العراقية تعلن استرداد 80 مليون دولار من أموال سرقة القرن

1675242263222

البرلمان العربي: المرأة العربية نموذج ملهم بالعطاء وركيزة أساسية في صياغة المستقبل

63da3ac942360445a22d3148

الكرملين يعلن بدء التحضيرات لزيارة تبون إلى موسكو

6ad342c5-6239c81d4c59b73a436d59b2-1

مالطا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر شباط

volcan

تحذيرات من ثوران بركان تحت الماء جنوب المحيط الهادي

63da32d44c59b751e94ebd34

وزير الداخلية الأوكراني السابق يعلن خضوعه للتحقيق بقضية تحطم مروحية

أخبار متعلقة
63c7ccca42360430db6bc635

وزيرة الخزانة الأمريكية تلتقي نظيرها الصيني لمناقشة الاقتصاد

Qna-russia-24072022

الدفاع الروسية: القضاء على 220 جنديا أوكرانيا وتدمير عدد من المدافع والرادارات أجنبية الصنع

63c645134236045804220651

بوتين يمنح لقب بطل روسيا للرقيب ألماز صافين بعد وفاته

63c50c5c42360422d463bdd9

رئيس الفلبين يوضح الوضع حول المحادثة مع زيلينسكي

63c4e39e42360475d2244cf0

رئيس أركان القوات الأمريكية يحضر تدريب دفعة من العسكريين الأوكرانيين في ألمانيا

63c37c294c59b72c29056a3f

وسائل إعلام: لندن قد تعود عن دعم اتفاق إيران النووي بعد إعدام أكبري