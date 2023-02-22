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الأربعاء، 22-02-2023 11:43 ص

الأمن الروسي يعتقل 5 أشخاص في كبردين بلقار بشبهة الاتجار بالبشر

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الوكيل الاخباري- أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلقاء القبض على مجموعة مكونة من 5 أشخاص يشتبه في قيامهم بالاتجار بالبشر في جمهورية كبردين بولقار.

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وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان اليوم الأربعاء، إنه وبالتعاون مع إدارة الشؤون الداخلية لروسيا التابعة لمنطقة شمال القوقاز، تم إحباط أنشطة مجموعة إجرامية مكونة من خمسة أشخاص متورطين في الاتجار بالبشر".

وبحسب البيان فإن المشتبه بهم عملوا في الفترة من 2010 إلى 2019، على إقناع نساء في كبردين بولقار، بالسفر إلى إحدى الدول الأجنبية، حيث أشركوهن في الدعارة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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