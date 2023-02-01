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الأربعاء، 01-02-2023 11:08 ص

الأمن الروسي يعتقل أشخاص أعدوا لتنفيذ هجمات إرهابية ضد السكك الحديدية

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الوكيل الاخباري- قال جهاز الأمن الفيدرالي (FSB)، إن عناصره اعتقلوا ثلاثة اشخاص روس خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية ضد خطوط السكة الحديدية بمقاطعة سفيردلوفسك مقابل مكافأة من النازيين الجدد في أوكرانيا.

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وجاء في بيان صدر عن الجهاز: "تمكن رجال الأمن من اعتقال ثلاثة مواطنين روس متورطين في التحضير لأعمال إرهابية والتجهيز لارتكابها مع استهداف لمرافق البنية التحتية للسكك الحديدية في مقاطعة سفيردلوفسك، وذلك مقابل مكافأة مالية. وتم التحضير لهذه الهجمات بتعليمات من النازيين الجدد الأوكرانيين".

 

وخلال التفتيش في أماكن إقامة المعتقلين، تم العثور على وسائل تنفيذ الجريمة وعلى شعارات لفصيل أوكراني مسلح للقوميين المتعصبين، وكذلك وسائل للاتصالات والتواصل وفيها مخطط للمواقع التي سيتم استهدافها بالتفجيرات.

وبدأت الوحدة المختصة في المخابرات الروسية بالتحقيق مع المعتقلين وفقا للمادتين 205 ("عمل إرهابي") و 205.1 ("المساعدة في التحضير لأنشطة الإرهابية") من قانون العقوبات الجنائية الروسية والتي يفرض بموجبها عقوبة السجن من 12 سنة إلى مدى الحياة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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