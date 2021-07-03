الأمير خالد بن سلمان يزور واشنطن الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر إعلام أمريكية، أن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، سيتوجه الأسبوع المقبل إلى واشنطن، ما يجعله أرفع مسؤول سعودي يزور أمريكا منذ تولي جو بايدن الرئاسة.

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ومن المقرر أن يصل الأمير خالد بن سلمان، نجل الملك السعودي سلمان والشقيق الأصغر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى واشنطن في وقت تشهد فيه العلاقات مع الولايات المتحدة توترا على خلفية اتهام الإدارة الأمريكية لولي العهد بالتورط بمقتل الكاتب الصحفي، جمال خاشقجي، من دون معاقبته شخصيا.



ومن المتوقع أن يلتقي، الأمير خالد بن سلمان، بالعديد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والبيت الأبيض، بما في ذلك مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان.



وبحسب المصادر، سيهيمن عدد من القضايا على جدول أعمال الزيارة، بما في ذلك الأمن في العراق وسوريا، والحرب المستمرة والأزمة الإنسانية وجهود التوسط لوقف إطلاق النار في اليمن، والوضع في الأراضي الفلسطينية، ومن الجانب السعودي مخاوف بشأن محادثات إدارة بايدن المتجددة مع إيران بشأن برنامجها النووي.

المصدر: روسيا اليوم