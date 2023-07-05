الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية لم تعد تلعب دور المنتج المرجح

الوكيل الإخباري- صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بأن المملكة لم تعد تلعب دور المنتج المرجح، بل أصبحت "أوبك+" تلعب هذا الدور حاليا.



وأوضح الوزير في جلسة ضمن الندوة الدولية الثامنة لمنظمة "أوبك"، أنه يجب الاستمرار في مواجهة التحديات التي تواجه أسواق الطاقة.



وبين أن خفض روسيا لإنتاجها من النفط والذي تم الإعلان عنه الأسبوع الجاري، لم يفرض عليها بل كان خفضا طوعيا، مضيفا أن الخفض الروسي سيكون من صادراتهم من النفط، وهذا سيكون له أثر أكبر.



وذكر أن "أوبك+" تبحث عن وصفة صحيحة للتعامل مع الوضع الحالي للسوق، لافتا إلى أن "أوبك+" تعتمد على الشفافية.



وهذا الأسبوع، أعلنت روسيا أنها ستخفض بشكل طوعي صادراتها النفطية في أغسطس 2023 بمقدار 500 ألف برميل يوميا.



وتزامن ذلك مع إعلان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده.

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روسيا اليوم