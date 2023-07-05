الأربعاء 05-07-2023
الوكيل الاخباري

كلب ضال ينهش طفلة في الرمثا

صدور إرادة ملكية سامية

إزالة اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله بالشونة الجنوبية

إدراج تلفريك عجلون ومسار درب الأردن ضمن النسخة الجديدة لـ "أردننا جنة"

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب محمد الدردور

بعد سحبهم من ذويهم.. أردنية تناشد الخارجية باستعادة أبنائها الثلاثة من السلطات البريطانية

توضيح حكومي حول انتهاء عمل ديوان الخدمة المدنية

قرار بشأن التوظيف في الجهاز الحكومي بالاردن

مذكرة احتجاج للسفيرة السويدية في عمان

3085 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الأربعاء، 05-07-2023 03:36 م

الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية لم تعد تلعب دور المنتج المرجح

64a55dab4236040a023dd064


الوكيل الإخباري- صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بأن المملكة لم تعد تلعب دور المنتج المرجح، بل أصبحت "أوبك+" تلعب هذا الدور حاليا.

وأوضح الوزير في جلسة ضمن الندوة الدولية الثامنة لمنظمة "أوبك"، أنه يجب الاستمرار في مواجهة التحديات التي تواجه أسواق الطاقة. 

وبين أن خفض روسيا لإنتاجها من النفط والذي تم الإعلان عنه الأسبوع الجاري، لم يفرض عليها بل كان خفضا طوعيا، مضيفا أن الخفض الروسي سيكون من صادراتهم من النفط، وهذا سيكون له أثر أكبر.

وذكر أن "أوبك+" تبحث عن وصفة صحيحة للتعامل مع الوضع الحالي للسوق، لافتا إلى أن "أوبك+" تعتمد على الشفافية.

وهذا الأسبوع، أعلنت روسيا أنها ستخفض بشكل طوعي صادراتها النفطية في أغسطس 2023 بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وتزامن ذلك مع إعلان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64a5575a42360426af59d0f4

ماكرون يقترح على الحكومة قطع شبكات التواصل الاجتماعي أثناء الاضطرابات

64a559b642360406d80c5609

فوتشيتش يتحدث عن أكبر اضطهاد للصرب في كوسوفو

QZwHTDd7h9GA5f8VpMKkKMSGdwrRzdXrxmeZNI9F

عملية عسكرية لطرد 10 آلاف منقب عن المعادن في فنزويلا

497933

عاصفة صيفية تضرب هولندا وإلغاء رحلات طيران بمطار أمستردام

64a544e54c59b7022f0b6f20

كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة تقاضي إيران

64a53800423604194511800a

خبير: النزاع في أوكرانيا أظهر ضعفا جديا للمدفعية الغربية

أخبار متعلقة
image - 2023-06-08T090212.535

فرنسا تتعهد بإرسال مساعدات عاجلة لأوكرانيا بعد تدمير السد

648044d64236041bd60518eb

العدوى تهدد مدينة نوفايا كاخوفكا بعد انهيار محطة الطاقة الكهرومائية

64802c0f4c59b7136d5978b5

زاخاروفا: كان من السهل التنبؤ برد فعل الغرب على تدمير محطة كاخوفسكايا

image (32)

كييف وموسكو تتبادلان الاتهامات بشأن تفجير سد كاخوفسكايا