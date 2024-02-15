الأورومتوسطي: الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم حرب في لبنان

الوكيل الاخباري - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الخميس، إنه "ينظر بخطورة إلى توسيع الجيش الإسرائيلي دائرة هجماته العسكرية في لبنان واستهدافه المتعمد للمدنيين، ما خلف عشرات القتلى والجرحى" .

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واشار الى "غارات جوية إسرائيلية استهدفت المدنيين في بلدات النبطية و "الصوانة" و"عدشيت"ما أسفر عن مقتل وإصابة العديدين في جريمة حرب جديدة ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين اللبنانيين واستخدام الجيش الإسرائيلي لقذائف الفسفور الأبيض المدفعية المحرمة دوليًّا في قرى "الضهيرة" و"الماري" و"عيتا الشعب" في جنوب لبنان".