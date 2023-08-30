الإعصار إيداليا في طريقه لفلوريدا ويهدد بهبوب عواصف خطيرة

الوكيل الإخباري - اشتد الإعصار "إيداليا" فوق خليج المكسيك في طريقه إلى ساحل الخليج بولاية فلوريدا الأميركية، مما أجبر السلطات على إجلاء السكان في المناطق الساحلية المنخفضة المتوقع أن تهطل عليها أمطار غزيرة عندما يضربها الإعصار صباح اليوم الأربعاء.

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وقال المركز الوطني للأعاصير، ومقره ميامي، إن سرعة الرياح القصوى لإيداليا بلغت 169 كيلومترا في الساعة في وقت مبكر من مساء أمس الثلاثاء، وستزداد شدتها قبل أن تبلغ اليابسة.



ومن المتوقع أن ترتفع شدة الإعصار بحلول ذلك الوقت إلى الفئة الثالثة على مقياس سافير-سيمبسون الذي يتألف من 5 درجات. ويُصنف الإعصار من الفئة الثالثة على أنه إعصار كبير، إذ تصحبه سرعتها القصوى 179 كيلومترا في الساعة على الأقل.



لكن السمة الأخطر للإعصار إيداليا -على ما يبدو- هي الأمواج الضخمة المتوقع أن تحركها رياحه الشديدة صوب الجزر والمناطق الساحلية المنخفضة.



وحث رون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا سكان الولاية المقيمين في المناطق المنخفضة على تنفيذ أوامر الانتقال إلى أخرى مرتفعة، محذرا من أن اشتداد العاصفة ربما يتسبب في فيضانات تهدد الأرواح.

الجزيرة