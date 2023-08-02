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الأربعاء، 02-08-2023 12:08 ص

الأمم المتحدة: عبور 17 شاحنة مساعدات إلى سوريا

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الوكيل الإخباري - قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أمس الثلاثاء، إن 17 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من المنظمة الدولية للهجرة عبرت إلى شمال غرب سوريا من تركيا عبر معبر باب السلام.

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وقال نائب الناطق الإعلامي الأممي، فرحان حق، إن منظمات أممية تشمل، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة العالمية، قامت ببعثات منفصلة إلى مدينة اعزاز التي تبعد حوالي 30 كيلومترًا شمال حلب.


وتقوم المنظمات، بحسب حق، بالتخطيط لحركة الشاحنات الإضافية وبعثات موظفي الأمم المتحدة عبر معبري باب السلام والراعي في الأيام المقبلة، لتواصل توفير الإمدادات والخدمات الأساسية للسكان في الشمال الغربي السوري.


بترا

 




 

 


 

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