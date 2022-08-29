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الإثنين، 29-08-2022 01:05 م

الإمارات تبدأ تسيير جسر جوي من المساعدات إلى باكستان

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الوكيل الإخباري - بدأت وزارة الدفاع الإماراتية ممثلة في قيادة العمليات المشتركة، بتسيير جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية المقدمة إلى باكستان.

وتشمل المساعدات الإغاثية، مواد الإيواء والاحتياجات الإنسانية والطرود الغذائية والدوائية للمتضررين من السيول والفيضانات بهدف المساهمة في دعم الجهود لإغاثة السكان المتضررين وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم.

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وتأتي هذه المساعدات في إطار توجيهات رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الباكستاني جراء تداعيات السيول التي شهدتها باكستان موخرا.


وقال حمد عبيد ابراهيم سالم الزعابي سفير الإمارات لدى باكستان، إنه تم تسيير أول طائرة مساعدات إماراتية إغاثية صباح الاثنين إلى باكستان وتحمل على متنها المساعدات الغذائية و الإيوائية المتنوعة، على أن يعقبها عدد من طائرات المساعدات الأخرى على مدار الأيام القادمة لتقديم الدعم للتخفيف من حدة التداعيات التي خلفتها الفيضانات والسيول التي شهدتها باكستان مؤخرا.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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