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الخميس، 14-09-2023 02:51 م

الإمارات تُحبط تهريب 13 طناً من الكبتاجون بقيمة 3 مليار درهم

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الوكيل الإخباري - أعلن الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات، اليوم الخميس، عن إحباط تهريب أكثر من 13 طناً من أقراص الكبتاجون المخدرة، موزعة في 5 حاويات، موضحاً أن قيمتها السوقية تصل لـ 3 مليارات درهم.

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وأكد آل نهيان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن العصابة الإجرامية حاولت تهريب المواد المخدرة عبر دسها في 651 باباً و432 لوح ديكور، مشيراً إلى أنه تم إلقاء القبض على أفراد العصابة الإجرامية متلبسين.

 

وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي، أن العصابة حاولت تهريب حبوب الكبتاجون بطريقة مُبتكرة بداخل 651 باباً مصنوعا بحرفية من الحديد السميك والخشب، وبداخل 432 لوح أثاث ديكور منزلي مصنوعة من مادتي الجراليك والخشب غالي الثمن.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكشف عن طريقة إخفاء المواد المخدرة، واستطاعت التعرف على مسار نقل الحاويات التي تحمل الأقراص وصولاً إلى ضبط المتورطين في محاولة التهريب الإجرامية.

وقال الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، إن عملية "ستورم" تعتبر واحدة من أهم العمليات، التي نفذتها القيادة العامة لشرطة دبي، وأثمرت عن ضبط هذه الكمية الضخمة من الأقراص المخدرة بعد جهود كبيرة لجميع عناصر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الذين عملوا بكل جد لإحباط مخططات العصابة الإجرامية.

 


 




 

 


 

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