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الأربعاء، 16-02-2022 12:35 م

الإمارات: إيقاف سلوك الحوثي الإرهابي يتطلب موقفا دوليا حاسما

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الوكيل الإخباري-أكدت السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، حق الإمارات السيادي في اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمنها واستقرارها من أي اعتداءات إرهابية.

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وقالت مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن خلال جلسة بشأن الوضع في اليمن، مساء الثلاثاء، إن الاعتداءات الإرهابية الأخيرة لمليشيات الحوثي تعكس طبيعة سلوكهم العدواني، الذي وصل لمستويات غير مسبوقة.

 

وأضافت أن إيقاف السلوك العدواني لمليشيات الحوثي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حاسمة وجدية، وينبغي على المجتمع الدولي ممارسة ضغط شديد على مليشيات الحوثي ومن يدعمهم لوقف جميع انتهاكاتهم.


وتابعت أن مليشيات الحوثي قامت بعسكرة ميناء الحديدة لتخزين الأسلحة وشن الهجمات لتهديد الملاحة الدولية وأمن دول المنطقة، فهي لن تلتزم بأي اتفاقيات دون ضغط  دولي واضح.

 

سكاي نيوز

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