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الأحد، 12-03-2023 11:46 ص

الإمارات تعلن ساعات الدوام في رمضان

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الوكيل الإخباري- أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات، تعميماً خاصاً بشأن تحديد ساعات الدوام الرسمي لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية الإماراتية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد ساعات العمل الرسمية للقطاع الحكومي الاتحادي في شهر رمضان المبارك.

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ويبدأ الدوام الرسمي للوزارات والجهات الاتحادية في شهر رمضان المبارك - حسب التعميم - من التاسعة صباحاً وينتهي عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وذلك من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس، أما يوم الجمعة فيكون الدوام من الساعة التاسعة صباحاً، حتى الساعة 12 ظهراً، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.

وأكدت الهيئة أنه يجوز للوزارات والجهات الاتحادية – وبما يتوافق مع مصلحة العمل لديها - تطبيق لوائح العمل المرن المعتمدة لديها أو العمل عن بعد وفق الأصول خلال أيام العمل في شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن حدود عدد ساعات العمل المعتمدة يومياً.

 

البيان


 




 

 


 

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