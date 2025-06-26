الخميس 2025-06-26 02:55 م
 

وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يبحثان سبل دعم دمشق

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
 
الخميس، 26-06-2025 02:47 م
الوكيل الإخباري-   بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مع مبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا، توم باراك، سبل دعم سوريا بما يسهم في تعزيز أمنها واستقرارها وتعافي اقتصادها.اضافة اعلان


واستقبل وزير الخارجية السعودي، اليوم في الرياض، مبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا، توم باراك، الذي وصل إلى المملكة في زيارة رسمية.

وكان باراك قد أكد في وقت سابق اليوم الخميس أن السعودية تمثل "ركيزة أساسية في استقرار منطقة الشرق الأوسط"، مشيداً بـ"الشراكة التاريخية والفريدة" التي تجمع بلده مع المملكة.

وأشار خلال تصريحات صحفية إلى أن التعاون السعودي-الأمريكي في مكافحة الإرهاب يمثل أحد أبرز أوجه هذا التحالف، لافتاً إلى أن البلدين "يعملان معاً للقضاء على التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش".

روسيا اليوم
 
gnews

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جانب من اللقاء

عربي ودولي وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يبحثان سبل دعم دمشق

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