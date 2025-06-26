وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يبحثان سبل دعم دمشق

واستقبل وزير الخارجية السعودي، اليوم في الرياض، مبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا، توم باراك، الذي وصل إلى المملكة في زيارة رسمية.
وكان باراك قد أكد في وقت سابق اليوم الخميس أن السعودية تمثل "ركيزة أساسية في استقرار منطقة الشرق الأوسط"، مشيداً بـ"الشراكة التاريخية والفريدة" التي تجمع بلده مع المملكة.
وأشار خلال تصريحات صحفية إلى أن التعاون السعودي-الأمريكي في مكافحة الإرهاب يمثل أحد أبرز أوجه هذا التحالف، لافتاً إلى أن البلدين "يعملان معاً للقضاء على التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش".
روسيا اليوم
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