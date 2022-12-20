الثلاثاء 20-12-2022
الوكيل الاخباري

التعامل مع 1337 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

ولي العهد يستقبل ماكرون لدى وصوله المملكة

كاتب كويتي يقترح وصفة خليجية لمساعدة الأردن لتكون ( مارشال خليجي)

ولي العهد يستقبل الرئيس المصري لدى وصوله المملكة

ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي لدى وصوله المملكة

الإمارات تعلن عن مشروع بمليار درهم في مصر

وسط مخاوف كورونا.. تخفيض كبير لتوقعات النمو في الصين

بدء وصول الوفود المشاركة بمؤتمر بغداد

العقبة: حركة شحن طبيعية بالموانئ

بالتسعيرة الثانية.. ارتفاع أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الثلاثاء، 20-12-2022 12:58 م

الإمارات تعلن عن مشروع بمليار درهم في مصر

63a17f864236045a9a7994a9


الوكيل الاخباري- أعلنت شركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية فوزها بمشروع ضخم في مصر يقدر بمليار درهم إماراتي.

اضافة اعلان

 

وأوضحت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن قيمة العقد تبلغ مليار درهم، متوقعة الانتهاء من العمل خلال 2023.

وقال ياسر زغلول الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية، في وقت سابق، إن حجم استثمارات الشركة يزيد على 800 مليون درهم.

وأشار زغلول إلي أن قيمة عقود المشاريع التي تعمل عليها المجموعة حالياً تبلغ نحو 25 مليار درهم، وذلك على مدار السنوات القادمة.

من جانبها، أعلنت شركة ماجد الفطيم الإماراتية عن خططها الاستثمارية لمصر حتى 2025.

وتعتزم عملاق تجارة التجزئة الإماراتية ماجد الفطيم استثمار 400 مليون جنيه (16.2 مليون دولار) في السوق المصرية العام المقبل، وأكثر من 750 مليون جنيه (30.3 مليون دولار) بحلول 2025 .

يأتي ذلك لمضاعفة حجم أعمال سلسلة متاجر التجزئة التابعة لها "كارفور" بالسوق المحلية المصرية، بحسب البيان الصادر عن الشركة أمس (بي دي إف).

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63a18de74236045a562bf539

الأمن الأوكراني يعتقل رجلا رفع العلم الروسي في خاركوف قبل 8 سنوات

7d6ad4e14bd7d74bb1d0a42b71c295a56b3a2130

غوتيريش يحذر من خطورة خسارة الاتفاق النووي

63a17ad74c59b7774b2e00fc

مصر.. إزالة 3 مناطق كاملة من القاهرة ونقل سكانها

63a16f034236045d0e4900ac

السفارة الروسية لدى واشنطن: استعدنا المتعلقات الشخصية لفيكتور بوت

علم-تونس-الدلالات-والرموز

تونس: الحبس لرئيس الحكومة الأسبق بقضية تسهيل سفر الشباب لبؤر التوتر

63a166264236045a562bf4f4

مصر تنشئ مدينة طبية كاملة بقرار من السيسي

أخبار متعلقة
63a17ad74c59b7774b2e00fc

مصر.. إزالة 3 مناطق كاملة من القاهرة ونقل سكانها

6399cb6d42360435344bfc5e

الجيش المصري يستعد قتاليا في المنطقة الغربية

63988757423604075a588dc6

السيسي يصدر قرارا بشأن حدود مصر الغربية على البحر المتوسط

63974d844236043b1d237d07

تحذير للمصريين المسافرين للإمارات

638b677c4c59b7780c0d12cc

مجزرة قطع الأشجار تثير ضجة في مصر والحكومة ترد

614470584c59b7059d006aec

الحكومة المصرية ترد على انتشار مرض خطير في البلاد