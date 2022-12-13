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الثلاثاء، 13-12-2022 06:50 م

السيسي يصدر قرارا بشأن حدود مصر الغربية على البحر المتوسط

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الوكيل الاخباري- أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية في البحر المتوسط.

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ونصت المادة الأولى من القرار، على أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلا بحريا وصولا إلى النقطة رقم (8)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم (8) في اتجاه الشمال موازيًا لخط الزوال (25) شرق وصولًا إلى النقطة رقم (9)، والموضح إحداثياتها بالجدول المرفق وفقًا للمرجع الجيوديسي WGS84.

 

ونصت المادة الثانية على أن تعلن قوائم الإحداثيات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد، ويخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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