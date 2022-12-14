الأربعاء 14-12-2022
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إطلاق مبادرة بعنوان حرفتي في الكرك
الأردن يستقبل أولى رحلات طيران ويز اير منخفض التكاليف من لندن
افتتاح معرض التدوير البيئي الأول في جرش
صرف معونة الشتاء للأسر المنتفعة من صندوق المعونة مع مخصصات الشهر الحالي
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مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أولى رحلات Wizz Air من لندن
مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من7.1 مليون مسافر لغاية شهر تشرين الثاني 2022
السفير التشيلي يزور جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا
البنك العربي يدعم مشروع مؤسسة الملكة رانيا " اقرأ " لتأهيل المكتبات المدرسية
كورونا
كورونا
علماء يكتشفون: إصابة كورونا الحادة تشبه تأثير الشيخوخة على الدماغ!
السلالة الفرعية الأحدث من أوميكرون تراوغ المناعة
عودة طلاب صينيين للمنازل خوفا من تفشي فيروس كورونا
دراسة تربط خللا في القلب بالإصابة بفيروس كورونا
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