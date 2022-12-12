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الإثنين، 12-12-2022 07:40 م

تحذير للمصريين المسافرين للإمارات

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الوكيل الاخباري- تلقى وزير القوى العاملة في مصر حسن شحاتة، تقريرا من رئيس مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية لدى أ بو ظبي حنان شاهين، إرشادات عامة للمصريين حتى لا يتعرضوا لعملية النصب.

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وجاء فى بيان صحفي اليوم الاثنين، أن التقرير القادم من الإمارات جاء تحت عنوان: "التحقق من صحة عقود العمل وأذونات الدخول والتأشيرات"، بدأ بالتوضيح "أنه قد يتعرض الأشخاص الذين يرغبون في القدوم إلى دولة الإمارات من أجل العمل أو الزيارة أو الاستثمار أو الإقامة لعمليات نصب، سواء في عقود العمل أو تأشيرات الدخول، لذلك، نقدم لكم بعض النصائح التي ينبغي اتباعها قبل القدوم إلى دولة الإمارات لتجنب عمليات النصب".

ورصد التقرير مجموعة من النصائح العامة موجهة إلى العامل منها أولها إذا عرض عليك شخص ما وظيفة فى دولة الإمارات، لابد أن يقدم لك عرض عمل صادرا من وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات، ويجب أن يحمل توقيع المدير المسؤول، ويمكنك استخدام رقم عرض العمل للتحقق من صحة الطلب عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين وكذلك من خلال التواصل مع المكتب العمالي بدولة الإمارات على الإيميل.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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