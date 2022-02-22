الاتحاد الأوروبي سيتبنى عقوبات ضد روسيا بعد ظهر اليوم

الوكيل الإخباري-قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن وزراء خارجية الاتحاد سيقرون، اليوم الثلاثاء، عقوبات ضد روسيا بسبب اعترافها بالمناطق "الانفصالية الأوكرانية" و"نشر المزيد من القوات على أراضي جارتها".

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وقال بوريل للصحفيين في باريس: "بالطبع سيكون ردنا في شكل عقوبات سيقرر الوزراء مداها ... أنا متأكد من أنه سيكون هناك قرار بالإجماع، وهو أمر مطلوب للقيام بالإجراءات"، مضيفا أن القرار نفسه سيأتي "بعد ظهر اليوم" في اجتماع طارئ دعا إليه على هامش المنتدى في باريس، دون أن يتطرق إلى التفاصيل، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.





ومنعت واشنطن بالفعل الأمريكيين من أي تعاملات مالية مع المناطق "الانفصالية" في شرق أوكرانيا التي اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلالها في وقت متأخر من مساء الاثنين، وبعد الإعلان بقليل، أمر بإرسال القوات إلى المنطقتين في إطار عملية "حفظ السلام".

سبوتنيك

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