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الإثنين، 20-03-2023 04:39 م

الاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو لتركيا و108 ملايين يورو لسوريا عقب الزلزال

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الوكيل الإخباري- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن المفوضية الأوروبية ستخصص مليار يورو لتركيا وأكثر من مائة مليون يورو لسوريا لإعادة الإعمار بعد الزلزال.

وقالت أوروسولا في افتتاح مؤتمر دولي للمانحين لمساعدة ضحايا الزلزال "يسعدني أن أعلن أن المفوضية الأوروبية وحدها ستدعم تركيا بمليار يورو للتعافي من الزلزال، كما نخصص الحزمة التالية للدعم الإنساني وإعادة الإعمار الطارئ لسوريا بمبلغ 108 ملايين يورو".

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وفقا لرئيسة المفوضية الأوروبية، فإن دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك المؤسسات المالية الأوروبية، تنوي تقديم تبرعات منفصلة.

وتسبب زلزال 6 فبراير بقوة 7.8 درجة والهزات الارتدادية في جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا بمقتل أكثر من 50 ألف شخص في البلدين، منهم أكثر 6000 في سوريا، فضلا عن دمار كبير خلفه الزلزال.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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