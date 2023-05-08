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الإثنين، 08-05-2023 02:54 م

الاتحاد الأوروبي يقترح على الدول الأعضاء الحزمة الـ11 من العقوبات ضد روسيا

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الوكيل الإخباري- اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة الماضي على دول الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تهدف إلى منع الالتفاف على العقوبات المفروضة على موسكو.

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أفاد بذلك اليوم الاثنين الناطق باسم المفوضية إريك مامير، الذي قال إن "الهدف هو تفادي أن تجد البضائع المحظور تصديرها إلى روسيا طريقا لإمداد الصناعات العسكرية الروسية".

ورفض المسؤول الأوروبي الخوض في تفاصيل الحزمة الجديدة، بينما ذكرت وكالة "فرانس برس"، التي قالت إنها اطلعت على الوثيقة، أن الاقتراح يستهدف للمرة الأولى ثماني شركات في الصين وهونغ كونغ متهمة بـ"إعادة تصدير معدات حساسة" إلى روسيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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