الكشف عن الموعد المحتمل لعملية برية تركية في شمال سوريا

الوكيل الاخباري- قالت وسائل إعلام نقلا عن مصادر مقربة من الدوائر الحكومية التركية، إن عملية "المخلب-القفل" قد تنتهي في ديسمبر المقبل، وبعدها تخطط أنقرة لعملية برية واسعة النطاق في سوريا.

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ونقلت صحيفة "حريت" عن نفس المصدر أنه "سيبدأ العد التنازلي" لبدء العملية البرية في سوريا، بعد إنتهاء القوات المسلحة التركية من العملية العسكرية في شمال العراق، مضيفا: "هذه المرة، يجري التخطيط لعملية أكبر بكثير".



وأطلقت تركيا عملية عسكرية في أبريل ضد مسلحي حزب "العمال الكردستاني (التركي)" في شمال العراق، وتشارك في هذه العملية القوات الخاصة والقوات الجوية.



وفي الوقت الذي أعلنت فيه بغداد أن العملية التركية تشكل تهديدا للأمن القومي، قالت أنقرة إن الجانب التركي يهدف إلى ضمان أمن حدوده.



كذلك نفذت القوات الجوية التركية هذا الشهر غارات جوية ضد حزب "العمال الكردستاني" في شمال سوريا.

روسيا اليوم