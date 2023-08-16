الأربعاء 16-08-2023
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الأربعاء، 16-08-2023 12:09 م

الاستخبارات التركية تعلن تحييد قيادي كردي بارز شمال العراق

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الوكيل الإخباري - أعلنت الاستخبارات التركية، اليوم الأربعاء، أنها حيدت جلال بيردال الملقب بـ"سيدار سرحات"، وهو أحد مسؤولي الصحافة والأرشيف في تنظيم "بي كي كي/ كي جي كي"، في عملية بمنطقة كاره شمال العراق.

وأفادت مصادر أمنية بأن بيردال التحق بحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" منذ سنوات الدراسة الجامعية، موضحة أنه "شارك في عدة عمليات إرهابية ضد القوات التركية بشمال العراق".

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وأشارت المصادر إلى أن "بيردال قام بإرسال بعض الإرهابيين إلى الداخل التركي للقيام بعمليات إرهابية".


وتنفذ القوات التركية عمليات عسكرية في شمال العراق وسوريا لمواجهة تنظيمات المسلحين الأكراد، التي تصنفها إرهابية، متهمة إياها باستهداف قواتها ومواطنيها.

 

RT

 




 

 


 

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