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السبت، 22-07-2023 08:55 م

العراق يتخذ إجراءات لحماية البعثات الدبلوماسية على أراضيه

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الوكيل الإخباري - قالت مصادر عسكرية عراقية، اليوم السبت، إن العراق اتخذ إجراءات كفيلة بحماية البعثات الدبلوماسية في بغداد.

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وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، في بيان، أن ‏القوات العراقية متواجدة وملتزمة بحماية كل الممتلكات العامة والخاصة والبعثات الدبلوماسية التي تتواجد على الأراضي العراقية ضمن القانون والدستور.


وأضاف، اتخذنا كل الإجراءات الكفيلة بحماية جميع البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، تماشياً مع معاهدة فيينا التي يلتزم بها العراق.


وقال رسول، لن نسمح بالتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة وكذلك مقرات البعثات الدبلوماسية.


وكانت السلطات العراقية، منعت محتجين حاولوا اقتحام بناية السفارة الدنماركية ببغداد احتجاجا على قيام متطرفين بحرق القرآن الكريم وعلم العراق.

 

بترا


 




 

 


 

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