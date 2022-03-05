الاغذية العالمي يحذر من نقص حاد بالغذاء في اوكرانيا

الوكيل الإخباري-حذر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، من نقص حاد في الغذاء بالعاصمة الأوكرانية كييف وبعض المدن الأخرى.

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وأكد البرنامج، عبر حسابه على تويتر، اليوم السبت، أنه يكثف المساعدات الغذائية لأوكرانيا، لافتا إلى وجود تقارير عن نقص حاد في الغذاء والماء في العاصمة كييف ومدينة خاركيف الشمالية الشرقية.



واشار بيان اصدره البرنامج، الى انه سيقوم بالبحث عن شركاء في أوكرانيا لمساعدته في توزيع المواد الغذائية، مبينا أنه أنشأ مراكز مساعدات في البلدان المتاخمة لأوكرانيا لتسليم مواد غذائية لأوكرانيا ومساعدة اللاجئين الأوكرانيين القادمين عبر الحدود إلى الدول المجاورة.



يذكر أن موسكو وكييف أتفقا يوم الخميس الماضي على إنشاء ممرات إنسانية، بعد 8 أيام من بدء العمليات العسكرية الروسية في اوكرانيا.



وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيسلي خلال زيارة إلى مركز عمليات الوكالة، إن هذا العام يواجه فيه العالم بالفعل مستوى غير مسبوق من الجوع، مؤكدا أن العمليات العسكرية في أوكرانيا أسهمت في ارتفاع تضخم أسعار الغذاء العالمية.



واوضح ان كلا من روسيا وأوكرانيا تقدمان 29 بالمئة من صادرات القمح العالمية و19بالمئة من صادرات الذرة، إلا ان اغلاق الموانئ في أوكرانيا حال من امكانية التصدير فيما تعثرت الصادرات الروسية ايضا بسبب العقوبات المالية الغربية غير المسبوقة.



يشار إلى ان برنامج الأغذية العالمي نفسه يشتري أكثر من نصف قمحه من أوكرانيا، وهناك مخاوف من أن يؤدي تعطيل موسم الحصاد القادم في البلاد إلى زيادة أسعار الغذاء العالمية وزيادة مستويات الجوع العالمية المتفاقمة بالفعل.

بترا

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