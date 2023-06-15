الانتخابات في المناطق الروسية الجديدة ستجري في 10 سبتمبر

الوكيل الإخباري - قررت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، في اجتماعها اليوم الخميس، إجراء انتخابات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في يوم الاقتراع الموحد المقبل.

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ويشار إلى أن يوم الاقتراع الموحد المقبل، يصادف يوم 10 سبتمبر عام 2023.



وأفادت لجنة الانتخابات المركزية، بأنه سيتم في يوم الاقتراع الموحد المقبل، انتخاب حكام 20 كيانا من الكيانات الفيدرالية المكونة لروسيا الاتحادية.



وفي ذلك اليوم سيتم كذلك، إكمال انتخاب نواب مجلس الدوما - أربعة مقاعد شاغرة في الدوائر الانتخابية الفردية.



ومن المعروف أن انتخابات رئيس الدولة في روسيا، ستجري في ربيع عام 2024.

RT