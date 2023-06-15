الخميس 15-06-2023
الوكيل الاخباري

التربية تعلن التقويم المدرسي للعام المقبل والدوام يبدأ بـ 20 آب

المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة 25 نقطة

الخارجية التركية تستدعي السفير السويسري لدى أنقرة

نصائح للمتنزهين.. خبير يكشف أماكن تواجد الأفاعي وأعراض اللدغ وطرق التعامل معها

المركزي يبقي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي دون تغيير

اليابان: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا

بسعر يتراوح من 14 إلى 40 ألف دينار لكل مركبة.. إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية بالأردن قريباً

فرقاطة حربية روسية تحمل أقوى صاروخ تظهر في ميناء مصري

العدل: تنفيذ 32 حالة رقابية بالسوار الإلكتروني خلال أيار الماضي

إرجاء اجتماع نيابي لمناقشة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي إلى الأحد

الخميس، 15-06-2023 01:59 م

الانتخابات في المناطق الروسية الجديدة ستجري في 10 سبتمبر

648aebc0423604751c2f4383


الوكيل الإخباري - قررت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، في اجتماعها اليوم الخميس، إجراء انتخابات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في يوم الاقتراع الموحد المقبل.

اضافة اعلان


ويشار إلى أن يوم الاقتراع الموحد المقبل، يصادف يوم 10 سبتمبر عام 2023.

وأفادت لجنة الانتخابات المركزية، بأنه سيتم في يوم الاقتراع الموحد المقبل، انتخاب حكام 20 كيانا من الكيانات الفيدرالية المكونة لروسيا الاتحادية.


وفي ذلك اليوم سيتم كذلك، إكمال انتخاب نواب مجلس الدوما - أربعة مقاعد شاغرة في الدوائر الانتخابية الفردية.


ومن المعروف أن انتخابات رئيس الدولة في روسيا، ستجري في ربيع عام 2024.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2023-06-15T160937.528

بيلاروسيا تعلن إسقاط مُسيرة أوكرانية الشهر الماضي

648b06214c59b77879166455

الحكومة الإيرانية تؤكد زيارة وزير الخارجية السعودي إلى طهران

9998870358

العراق: نستضيف 260 ألف مواطن سوري على أراضينا

1686831771763

المجلس الأوروبي للمناخ يوصي بخطط لخفض الانبعاثات

636f64094c59b77b861d1301

الخارجية التركية تستدعي السفير السويسري لدى أنقرة

648aee1542360479df4c3b63

اليابان: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا

أخبار متعلقة
image - 2023-05-28T162349.537

«القطة الناخبة» والعروس.. مشاهد تخطف الأنظار في انتخابات تركيا

image (19)

حزبان ينضمان لائتلاف الديمقراطية في تايلاند

image - 2023-05-18T085635.075

رئيس الإكوادور يحل الجمعية الوطنية بعد محاولة اتهامه بالتقصير

image - 2023-05-17T103428.178

المرأة التركية تسجل أعلى نسبة تمثيل برلماني لها في تاريخ الجمهورية

image (16)

سنان أوغان يؤكد أنه "منفتح على الحوار" مع كلا المرشّحين

646381c3423604051d1cd35c

تركيا تدخل تعديلات على التصويت الخارجي في الانتخابات الرئاسية