«القطة الناخبة» والعروس.. مشاهد تخطف الأنظار في انتخابات تركيا

الوكيل الإخباري - لم تخلُ انتخابات الرئاسة التركية من مشاهد ومواقف طريفة، خلال عملية تصويت الأتراك لاختيار الرئيس الجديد بالبلاد.



خطفت امرأة مسنة مرفوقة بقطتها الأنظار، خلال جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية، التي تجرى اليوم الأحد.

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ونشرت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء صورة المرأة التي أدلت بصوتها، فيما كانت قطتها تقف على صندوق الاقتراع، وكأنها تترقب هي الأخرى نتائج الانتخابات الرئاسية، مما جعل البعض يصفها بـ«القطة الناخبة».



ورصدت إحدى الصور التي نشرتها الوكالة عروساً قدمت إلى مركز الاقتراع، مرتدية الفستان الأبيض ومعها زوجها، الذي كان يرتدي طقماً كلاسيكياً أسود. ويبدو أن العروسين يحتفلان بزفافهما في نفس يوم الانتخابات.



وتوجه الأتراك، اليوم، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة التركية التي من المتوقع ظهور نتائجها في وقت لاحق من اليوم، ودعا كل من مرشحي الرئاسة، الرئيس الحالى رجب طيب أردوغان ومنافسه مرشح تحالف المعارضة، كمال كليجدار أوغلو الناخبين إلى التوجه للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع.

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