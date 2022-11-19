البحرين: الناخبون يتوجهون لمراكز الاقتراع بجولة الإعادة للانتخابات

الوكيل الاخباري - توجه الناخبون البحرينيون، صباح اليوم السبت، لمراكز الاقتراع في جولة الإعادة للانتخابات النيابية والبلدية 2022.

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وبحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا" بدأت صباح اليوم جولة الإعادة للانتخابات، حيث افتتحت مراكز الاقتراع العامة والفرعية أبوابها أمام الناخبين، الساعة الثامنة لاختيار مرشحيهم في الدور الثاني للانتخابات النيابية والبلدية في مختلف مناطق محافظات مملكة البحرين.



وكان إقبال الناخبين كثيفا مع بدء عملية الاقتراع في جميع محافظات المملكة في الجولة الثانية للانتخابات النيابية والبلدية 2022.



وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات النيابية والبلدية 73.18 بالمئة.



وأسفرت الجولة الأولى من الانتخابات عن فوز 6 مترشحين نيابيين و7 مترشحين بلديين.



وأدلى الناخبون في الانتخابات النيابية بأصواتهم بجولة الإعادة في الخارج، يوم الثلاثاء 15 تشرين الثاني الحالي في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية التابعة لمملكة البحرين.



بترا

