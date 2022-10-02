البرازيليون يدلون بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد

الوكيل الإخباري - يدلي الناخبون البرازيليون اليوم الأحد، بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد.

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وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي تقدم الزعيم اليساري البرازيلي "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا" بشكل قوي على الرئيس اليميني الحالي "جايير بولسونارو" وقربه من تحقيق فوز صريح، وفقا لوكالة "رويترز ".



وأشارت الاستطلاعات إلى أن "لولا" لديه أغلبية الأصوات الصحيحة، ويمكن أن يفوز من الجولة الأولى، وهو ما من شأنه تجنب جولة إعادة صعبة في الـ30 من الشهر الحالي إذا لم يحصل أي من المرشحين البالغ عددهم 11 على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.



من جهته، دعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رئيس المحكمة العليا "ألكسندر دي مورايس" البرازيليين للاحتفال بالديمقراطية في البلاد من خلال الخروج للتصويت "في سلام وأمن ووئام واحترام وحرية".



ويسمح نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل، للهيئة الوطنية للانتخابات، بفرز النتائج بسرعة في غضون ساعات بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت غرينتش.



وخوفا من نشوب نزاعات دعت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا غير مسبوق من المراقبين الدوليين لانتخابات هذا العام.

بترا