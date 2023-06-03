البرازيل: الهجوم الأوكراني المضاد بدأ بدون نتائج ملموسة لذلك تنكر كييف حدوثه

الوكيل الإخباري- قال الصحفي والخبير السياسي البرازيلي لوكاس ليروس في مقالة لموقع InfoBrics، إن الهجوم الأوكراني المضاد بدأ فعلا لكن بسبب عدم تحقيق نتائج ملموسة تزعم كييف بأنه لم يبدأ بعد.



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ويرى الخبير، أن فشل القوات الأوكرانية في تحقيق نجاحات في الجبهة، يدفع سلطات كييف لارتكاب جرائم إرهابية داخل الأراضي الروسية.

وأضافت المقالة: "انعدام أية نجاحات ملموسة على الأرض، أجبر السلطات الأوكرانية على تبرير فشل أفعالها، بالزعم بأن الهجوم المضاد لم يبدأ بعد".



ووفقا له، لقد بدأ بالفعل الهجوم المضاد الذي وعدت به القوات الأوكرانية في الربيع، لكنه محدود للغاية بسبب "الحالة الكارثية" التي يعاني منها الجيش الأوكراني.



وتابع ليروس: "على عكس الوعود الأوكرانية الكثيرة، لن يكون هناك أي اقتحام لأراضي دونباس وشبه جزيرة القرم، هناك فقط زيادة طفيفة في القصف من جانب أوكرانيا وبدء عمليات إرهابية مختلفة".



وشدد ليروس على أن الوضع "الكارثي" للقوات الأوكرانية، وعدم تحقيق نجاحات ملحوظة والاعتماد فقط على الهجمات الإرهابية، بات يثير تساؤلات في الغرب أيضا، مما يؤدي إلى خيبة أمل بسبب التناقض بين النتائج والتوقعات المبالغ فيها وغير المعقولة.

روسيا اليوم