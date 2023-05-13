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السبت، 13-05-2023 03:57 م

الجيش الأوكراني يؤكد أنه "يتقدم في بعض المناطق" حول باخموت

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الوكيل الإخباري - أكد مسؤول كبير في الجيش الأوكراني، اليوم السبت، أن قوات كييف تتقدم باتجاه أجزاء من خط الجبهة مع القوات الروسية قرب مدينة باخموت في شرق البلاد.

وقال قائد سلاح البر الأوكراني أولكسندر سيرسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "يتقدم جنودنا في بعض مناطق الجبهة ويسجل العدو خسائر في العدة والعتاد".

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وأضاف "العملية الدفاعية باتجاه باخموت تتواصل".


في وقت سابق، اليوم، أعلنت ألمانيا أنها تعد حزمة جديدة من الأسلحة لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار يورو وهي الأكبر تخصصها برلين منذ الحرب الروسية على أوكرانيا العام الماضي.


وقالت كييف إن هذه الحزمة الكبيرة مؤشر جديد على أن روسيا ستخسر الحرب في مواجهة أوكرانيا.


ورحّب المستشار في الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك بالمساعدة الألمانية الجديدة، معتبراً أنها تظهر "بشكل مباشر أن (...) روسيا محكومة بالهزيمة".


وتطالب كييف بالمزيد من الدعم خصوصاً في ظل تحضيرها هجوماً مضاداً لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها القوات الروسية.


وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إنه بحث مع نظيره الأميركي أنطوني بلينكن في إمدادات الأسلحة إلى بلاده.


وأوضح: "شددت على أهمية تزويد أوكرانيا طائرات أف-16 إس وبدء الخطوات اللازمة لتدريب الطيارين الأوكرانيين".

 

البيان

 




 

 


 

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