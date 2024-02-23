الجمعة 23-02-2024
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الجمعة، 23-02-2024 11:09 ص

البرازيل: مجموعة العشرين تدعم بشكل عام حل الدولتين

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الوكيل الإخباري - قال وزير خارجية البرازيل مساء أمس الخميس، إن المشاركين في قمة العشرين أجمعوا تقريبا على دعمهم لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.اضافة اعلان


وأضاف الوزير ماورو فييرا في ختام الاجتماع الذي استضافته البرازيل واستمر يومين "كان هناك إجماع فعلي على حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للصراع".

وقال فيريا، إن جميع أعضاء المجموعة سلطوا الضوء على المخاوف بشأن الحرب في غزة وخطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وذكر أنه كانت هناك دعوات لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفق ما نقلته وكالات أنباء عالمية اليوم الجمعة.

 




 

 


 

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