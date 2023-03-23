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الخميس، 23-03-2023 08:12 م

البرلمان البريطاني يحظر TikTok

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الوكيل الإخباري- أعلن مجلس العموم البريطاني اليوم الخميس حظر تطبيق TikTok على الهواتف التابعة له وشبكته الخاصة.

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 وقد أعلنت بريطانيا الخميس الماضي، رسمياً حظر تطبيق تيك توك الصيني على الأجهزة الحكومية، وذلك بسبب مخاوف من استخدام بيانات حسّاسة.


وقد صرح البيت الأبيض، بأنه ماض في دعم التشريعات بالكونجرس الأمريكي للتعامل مع المخاوف الأمنية من تطبيق "تيك توك" الصيني.


من ناحية ثانية ذكرت "سكاي نيوز "أن البيت الأبيض، حث الكونجرس على التسريع في إصدار تشريع يحظر تطبيق تيك توك الصيني في البلاد. حسبما.
وفي وقت سابق، أعطى البيت الأبيض جميع الوكالات الحكومية مهلة 30 يومًا لحذف "تيك توك" من أجهزتهم، وسط مخاوف من وجود "مخاطر أمنية" بسبب التطبيق.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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