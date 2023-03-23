زاخاروفا تعلق على زيارة الأمير وليام إلى بولندا

الوكيل الإخباري- علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على زيارة ولي العهد البريطاني الأمير وليام إلى بولندا.



وذكرت زاخاروفا بأن مجلة Tatler تحدثت عن زيارة قام بها ولي العهد البريطاني إلى بولندا استمرت يومين. وهدفت الزيارة، وفقا للمجلة الإعراب عن الامتنان للقوات البريطانية والبولندية المشاركة في القتال في أوكرانيا.

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ورأت زاخاروفا أن هذه الزيارة تزيل تماما أي شك هذا في حال كان لدى أي شخص أي شك، حول ما إذا كانت بريطانيا وبولندا من الأطراف المتورطة في القتال.



وتساءلت المتحدثة بسخرية: "يثير الاهتمام، هل أحضر وليام ابن كارل لقواته البريطانية قذائف من اليورانيوم المنضب؟".

روسيا اليوم