البرلمان العربي: المرأة العربية اثبتت جدارتها على المستويات كافة

الوكيل الإخباري-أكد البرلمان العربي، أن المرأة العربية تمثل نموذجا رائدا ومثالا يحتذى به في البذل والعطاء، فضلا عن قدرتها على إثبات جدارتها وكفاءتها في المجالات كافة.

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وشدد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، في بيان أصدره بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 آذار من كل عام، على حرص البرلمان على دعم وتمكين المرأة العربية وبناء قدراتها لتعزيز دورها في عملية التنمية المجتمعية، موضحا أن هذه القضية تحظى بأولوية متقدمة في خطة العمل الجديدة للبرلمان العربي الذي تبنى عددا من المبادرات في هذا الاتجاه.

بترا

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