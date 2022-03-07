الإثنين 07-03-2022
الوكيل الاخباري

3.5 مليون دينار حصلتها الحكومة من مخالفات اوامر الدفاع العام الماضي

التخطيط: تحديث مشاريع خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي

أزمة أوكرانيا تكبد موازنة مصر فاتورة ضخمة.. القمح كلمة السر

الزراعة: مخزون اللحوم والخضار ضعف احتياج السوق

الأوبئة: سوف ندخل رمضان بوضع وبائي مستقر

إعلان نتائج الترشيح الجديدة للمنح والقروض الجامعية عصر اليوم

غلاء مفاجئ يضرب أسواق المواد الغذائية في العراق ويثير ضجة واسعة

هام لسائقي وسائط النقل العام: لا تصريح إلا بشمول السائق بالضمان

تتويج ملك وملكة جمال القطط في عمّان - صور

منخفض جوي خماسيني قادم إلى المملكة

الإثنين، 07-03-2022 01:41 م

البرلمان العربي: المرأة العربية اثبتت جدارتها على المستويات كافة

20191107200348309


الوكيل الإخباري-أكد البرلمان العربي، أن المرأة العربية تمثل نموذجا رائدا ومثالا يحتذى به في البذل والعطاء، فضلا عن قدرتها على إثبات جدارتها وكفاءتها في المجالات كافة.

اضافة اعلان


وشدد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، في بيان أصدره بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 آذار من كل عام، على حرص البرلمان على دعم وتمكين المرأة العربية وبناء قدراتها لتعزيز دورها في عملية التنمية المجتمعية، موضحا أن هذه القضية تحظى بأولوية متقدمة في خطة العمل الجديدة للبرلمان العربي الذي تبنى عددا من المبادرات في هذا الاتجاه.

 

بترا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021-09-18_10-34-06_676643-441x320

الجيش العراقي يطلق عملية عسكرية ضد "داعش" شرقي البلاد

c4cc8655cfeb056446c821ef

منذ بدء الحرب.. الدفاع الروسية تعلن تدمير 2396 منشآه عسكرية في أوكرانيا

5ded828a-1ca9-42eb-be92-1cbe256e015f

جلسة طارئة لمجلس الأمن تبحث الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا اليوم

الطقس-السيء-مرض-الجيوب-الأنفية-1646582974-0

مصر.. تحذيرات بعد عاصفة ترابية شديدة

pakistan-1715201_1280

وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق محمد رفيق ترار

علم فرنسا

وزيرة فرنسية: الحرب على أبواب أوروبا وعلينا ألا نسمح لها بعبور حدودنا