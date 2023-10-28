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السبت، 28-10-2023 11:11 ص

البرلمان العربي: صمت وتخاذل المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على التمادي

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الوكيل الاخباري - أكد البرلمان العربي أن صمت المجتمع الدولي تجاه المجازر الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة شجعه على التمادي في جرائمه الشنيعة بحق الفلسطينيين.

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وشدد رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي على أن استمرار هذا التخاذل الدولي غير المبرر، يمثل سندا غير أخلاقي وغير إنساني لجرائم إبادة جماعية بحق شعب أعزل، مؤكدا أن هذا الصمت يعود بالعالم إلى مرحلة ما قبل إقرار القانون الدولي الإنساني، ويكشف عن الوجه القبيح للدول التي تدافع عن هذا القانون على منصات المحافل والمؤتمرات، وتتغافل عنه عند الحاجة الفعلية إليه لحماية أرواح المدنيين.


كما أكد أن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع قرار عربي يدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وفتح ممرات إنسانية، وضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، لابد أن تصحبه ضغوط ومواقف حقيقية لتنفيذ مقرراته على أرض الواقع، حتى لا يظل مجرد حبر على ورق.


وأضاف العسومي أن مجرمي الحرب في سلطة الاحتلال لن يتوقفوا عن أعمالهم الإجرامية، ما لم يدركوا أن هناك ضغوطا حقيقية من قبل المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة.

 




 

 


 

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