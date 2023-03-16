البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي يبحثان التعاون المشترك

الوكيل الإخباري - بحث رئيس البرلمان العربي عادل العسومي مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو اليوم الخميس، سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

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جاء ذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مملكة البحرين.



واتفق الجانبان على إطلاق عدد من المبادرات البرلمانية المشتركة، والتي تهم شعوب المنطقة العربية على نحو يعزز دور البرلمانيين في التصدي للتحديات التي تواجه شعوب المنطقة، وتجعلهم أكثر تفاعلا مع قضاياهم.



كما بحثا العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي.



بترا