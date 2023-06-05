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الإثنين، 05-06-2023 01:31 م

البرلمان العربي يدعو إلى تعزيز الجهود العربية للحفاظ على البيئة

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الوكيل الإخباري - دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، إلى تعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي للحفاظ على البيئة، ومكافحة جميع أشكال التعدي عليها، ولا سيما في ظل التحديات التي تواجه المنطقة العربية في المجال البيئي، وفي مقدمتها التغيرات المناخية.

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وحذر العسومي في بيان بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف 5 حزيران، من خطورة ما تشهده المنطقة من استنزاف مواردها الطبيعية، والانتهاكات نتيجة الصراعات المسلحة التي تشهدها بعض الدول العربية، ما يؤثر على الثروات الطبيعية وتجريف الأراضي وتقليل المساحات الزراعية بصورة تنعكس سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الدول إلى تحقيقها.


وأكد رئيس البرلمان العربي ضرورة استحداث مبادرات واستراتيجيات جديدة للحفاظ على البيئة العربية، وحماية مواردها الطبيعية، ونشر الوعي البيئي بين المواطنين.


بترا

 




 

 


 

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