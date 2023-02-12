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الأحد، 12-02-2023 09:29 ص

البنتاغون يعيد فتح المجال الجوي لولاية مونتانا ويكشف سبب الإغلاق

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الوكيل الإخباري- أعلنت قيادة الدفاع الجوي الفضائي بأمريكا الشمالية NORAD مساء أمس السبت أن الدفاع الأمريكية لم ترصد أي أجسام مشبوهة في أجواء ولاية مونتانا بشمال غرب البلاد، وتم رفع قيود الطيران.

وقالت NORAD في بيان لها إنها رصدت "حالة شاذة" على الرادار وأرسلت طائرات مقاتلة للتحقق، ولم يعثروا على أي جسم يرتبط ببيانات الرادار".

وأضاف البيان أنه بعد ذلك تم رفع القيود عن حركة الطيران، والتي سبق أن فرضت مؤقتا "لضمان سلامة الحركة الجوية في وسط مونتانا أثناء عمليات لـ NORAD".

وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أصدرت في وقت سابق السبت إشعارا بحظر الرحلات الجوية في منطقة تبلغ مساحتها 50 في 50 ميلا بحريا حول مدينة هافر بولاية مونتانا بالقرب من الحدود الكندية وصنفت المنطقة على أنها "مجال جوي للدفاع الوطني".

وكان النائب عن مونتانا مات روزينديل أعلن وجود "جسم" يمكن أن يؤثر في "الحركة الجوية التجارية" وأن وزارة الدفاع "ستواصل جهودها لمراقبة الجسم وتحييده في الصباح".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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